Зеленский раскрыл, что происходит с "энергетическим перемирием" с Россией

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Несмотря на заявления Дональда Трампа о возможном прекращении атак на критическую инфраструктуру, между Украиной и Россией нет никакого «энергетического перемирия».

Об этом в интервью CBS News заявил президент Владимир Зеленский.

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Есть ли между Украиной и Россией «энергетическое перемирие» — Зеленский ответил

По его словам, Украина лишь отвечает на действия агрессора и никогда не наносит удары первой, поскольку с позиции слабости вести какие-либо переговоры с Кремлем невозможно.

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«Нет, Путин не уважает, не видит и даже не думает о том, как вести переговоры со слабыми людьми. Вот почему мы отвечаем», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что тему защиты нефтеперерабатывающих заводов и других ресурсов поднимали американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время визита в Киев, ссылаясь на сообщения Дональда Трампа.

В ответ украинская сторона ясно объяснила свою позицию и принципиальную разницу в понятии «энергетика» для обеих стран.

«Мы готовы к энергетическому перемирию, но вы должны понять, что это значит для нас. Для Путина энергетика — это продажа нефти и газа. Для нас энергетика — это обеспечение электроэнергией нашего народа. Вот и все», — подытожил Зеленский.

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Энергетическое перемирие Украины с Россией — последние новости

Напомним, Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Украина и РФ фактически согласились на энергетическое перемирие. По его словам, две страны согласились не наносить удары по энергетическим объектам.

Впоследствии Зеленский ответил, что Украина действительно готова не бить по России, но при условии, что Москва прекратит атаковать энергетику, критическую инфраструктуру и транспортировку продовольствия.

Впоследствии в Кремле обвинили Украину, что якобы именно она не сможет соблюдать соответствующие требования во время «энергетического перемирия».

К слову, в МИД Украины заявили, что Украина поддерживает усилия США по достижению договоренности об энергетическом перемирии с Россией и готова работать над ее реализацией.

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