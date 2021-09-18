Во Флориде двухметровая акула напала на подростка: видео

Акула разорвала ему руку.

В американском штате Флорида акула напала на 16-летнего парня, который занимался серфингом.

Нападение зафиксировали очевидцы, сообщает Daily Mail.

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Инцидент произошел возле пляжа города Нью-Смирна-Бич. По словам Дойла Нильсона, во время катания на доске он почувствовал сильный удар в руку. "Было такое ощущение, что какой-серфингист на полном ходу влетел в меня", — рассказал парень.

Он говорит: понял, что его укусила акула только тогда, когда к нему подошли друзья, которые видели нападение. На берегу он увидел рану на руке. Спасатели сразу на пляже наложили ему девять швов.

Отмечается, что акула была около двух метров в длину. Видео с нападением снял местный житель Сэм Скрибнер. Мужчина пришел на пляж, чтобы фотографировать океанские волны. "Не хочу слишком демонизировать акул, но в Нью-Смирна-Бич такое случается часто", — говорит он.

В свою очередь, местные власти информирует, что в округе обычно акулы атакуют людей в среднем девять раз в год. В 2021 году это был уже десятый инцидент.

Как сообщалось, на Северном острове Новой Зеландии акула напала на 19-летнюю девушку. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

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