Сексолог рассказал, почему нам снятся эротические сны

Почему нам снятся эротические сны? Что означают люди, которые в них фигурируют?

О том, как наши сны о сексе отражают нашу действительность, мы поговорили с врачом-психоаналитиком, сексологом Международного института глубинной психологии Эдуардом Ливинским.

Во сне мы мыслим с помощью зрительных картин. Но в сновидениях логика естественных событий заменяется на логику нашей психики, поэтому порой нам очень тяжело к увиденным во сне зрительным картинам подобрать какой-то смысл. Сон – это еще и возможность воссоздать то, что мы бы хотели, чтобы у нас произошло. Также это определенный способ разрядки, разрешения чего-то, что мы перерабатываем во время бодрствования.

Удовлетворение сексуальных потребностей. Сексуальность человека как биологическая функция – это всего лишь еще одна из функций его организма. Такая же, как функция дыхания, пищеварения. По природе женщина испытывает потребность заниматься сексом, поскольку существует жестко запрограммированная генетическая программа, согласно которой женщина должна рожать детей. Поэтому время от времени в зависимости от темперамента женщины к органам, которые выполняют функцию деторождения, направляется поток энергии и прилив крови. И если у женщины есть какие-либо совершенно нормальные сексуальные потребности, но они по какой-либо причине или не удовлетворяются, или не могут быть удовлетворены, тогда зоной их удовлетворения становятся сновидения.

Удовлетворение психической потребности. У психоаналитиков есть такая шутка: женщина хочет получить от мужчины фаллос, а получает пенис. Фаллос в этом случае – символ управления над реальностью, а пенис – всего лишь орган, раздражающий стенку родовых путей. Сон может быть моделью того, что мы хотим получить на самом деле, но поскольку сексуальная энергия самая сильная, то способом получения удовлетворения психической потребности будет сексуальная связь.

Также читайте Тайное послание: что означают сны о море

Например, если со своим мужчиной женщина не получает того, что она хочет, ей может присниться другой мужчина, который будет вести себя с ней именно так, как ей нужно. Если не хватает нежности в отношениях, женщине может присниться, что у нее эротические взаимоотношения с подругой, потому что от женщины можно получить больше нежности, чем от мужчины. Если женщине снится, что она мужчина и занимается сексом, то это может означать, что у нее доминирующий тип психологии. А может, отец с рождения хотел видеть в ней мальчика. Во сне эротически нагруженными лицами могут выступать как другие мужчины и женщины, так и «значимые Другие» (отец, мать), и т.д. Поэтому при анализе сновидений однозначного ответа быть не может. Нужно разбирать каждую конкретную ситуацию, и часто одно сновидение может ничего не прояснить.

Считать ли секс во сне изменой?

Некоторые женщины, да и мужчины, считают, что если женщина во сне занималась сексом с другим мужчиной, значит, она ему изменила. С другой стороны, в своей голове мы можем расстреливать кого угодно, но это не значит, что мы убийцы. К сожалению, не всегда семейная жизнь удовлетворяет женщину. Поэтому если подобные сновидения снятся, то необходимо понять, почему они снятся. Это повод посмотреть на свою семейную жизнь, на свои отношения. Если отбросить в сторону секс во сне как обычную физиологическую разрядку, нужно точно понять: женщина решает при помощи сексуальных снов проблемы несексуального характера или пытается заменить неудачного сексуального партнера на удачного. Возможно, она фантазирует, что другой партнер лучше того, который есть. А тем временем нужно всего лишь научить своего мужчину, как правильно с ней заниматься сексом. То есть женщина в сексе должна быть такой же активной, как и мужчина.

Также читайте Сила интуиции: что означают сны о супружеской измене

Важно другое. Если женщина во сне изменила своему мужу, может ли она различать, где реальность, а где сон. И если она считает, что, изменив мужу во сне, она и в жизни способна изменить, это может породить сильное чувство вины. Чувство вины, в свою очередь, немедленно требует наказания. А наказывать не за что («я же хорошая!»), и это вызывает протест. В таком случае обычный невинный сон может запустить сильную агрессивную функцию по отношению к мужу, и поскольку агрессию нельзя выделить на мужа, контейнером для агрессии матери часто становятся дети.

Если вам приснилось, что вы занимаетесь сексом во сне, знайте: это не означает, что вы развратны. На взгляд психоаналитика это может означать все что угодно, и в истинных значениях он может копаться годами – в этом и состоит его работа. Поэтому, вместо того, чтобы мучиться чувством вины или выискивать самостоятельно тайные смыслы, может, просто получать удовольствие?

Авдотья Разгуляева

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку