Вашої допомоги потребують двійнята Ганна і Ліза

Мама збирає майже 100 тисяч гривень на слухові апарати для донечок.

Дівчатка-двійнятка Ганна і Ліза не можуть нормально розвиватись через свою ваду. Вони не чують, тож не мають шансів нормально навчитись розмовляти, та і світ сприймають зовсім по- своєму.

Мама-одиначка дівчаток, яка виховує сама трьох діток, та ще й доглядає свою маму, яка перенесла вже 8 операцій на хребті і потребує ще однієї, зібрати кошти на потрібні для дітей слухові апарати не може, тому просить про допомогу.

«В липні цього року був ще один удар для мене. Моїм діткам-двойняшкам поставили діагноз нейросенсорної приглухуватість. Я народила дівчат 23 червня 2018 року. Вони не розмовляли і нас направили до невролога. А він, у вою чергу, до сурдолог в Рівному, а вона до Києва в Інститут отолорінгології. У Лізи діагностували нейросенсорної приглухуватість 2-3 ступеня. Після цього я вирішила перевірити другу дочку Анну і сурдолог визначив 1-2 ступеня нейросенсорної приглухуватості», - розповідає мама.

Такі вади слуху не лікуються, дітям можуть допомогти лише цифрові, багатоканальні слухові апарати.

Лізі треба ставити два слухових апарати, Ганні - один. Вартість одного приблизно від 30 000 грн і вище. Я, як мама одиночка, без роботи (довелося звільнитися і не можу працювати, оскільки треба водити дівчаток і до логопеда, і в реабілітаційний центр) не можу зібрати навіть на один такий слуховий апарат. Я вас слізно прошу, якщо у когось є можливість допомогти мені, допоможіть, будь ласка. Я дуже хочу, щоб мої розумні дівчата не відставали у розвитку від однолітків», - просить мама дівчаток.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанку 5168757344535531 Суліковська Оксана Анатоліївна

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