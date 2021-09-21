В Австралии акула разорвала мужчину на глазах у туристов

В Австралии акула разорвала мужчину на глазах у туристов

Медики не смогли спасти пострадавшего.

В Австралии акула разорвала отдыхающего на популярном среди серферов пляже.

Об этом пишет издание The Press Stories.

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Молодой человек купался на пляже Эмеральд-Бич, когда на него набросилась акула. Инцидент произошел на глазах у посетителей пляжа около 11.00.

Свидетели достали пострадавшего на берег. Они вместе со спасателями пытались помочь мужчине.

Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти ему жизнь. Акула слишком повредила руки мужчине.

Сейчас акватория пляжа полностью закрыта для посетителей.

Напомним, на Северном острове Новой Зеландии акула напала на 19-летнюю девушку. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и она скончалась на месте.

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