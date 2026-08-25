Кража на миллион долларов: как воры умудрились похитить целый пляж

Пляж / © Pixabay

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В 2008 году на Ямайке произошла одна из самых необычных краж — с территории частного курорта исчез целый пляж. Злоумышленники вывезли сотни грузовиков ценного белого песка, однако найти похищенное так и не удалось.

Об этом сообщило издание Space Daily.

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Необычную кражу обнаружили 20 июля недалеко от города Фалмут в округе Трелони. Пляж длиной около 400 метров располагался на частной территории, которую планировали превратить в роскошный курорт. Компания Felicitas Ltd оценивала будущий проект в 110 миллионов долларов.

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Похитить такое количество песка за один рейс было невозможно. Как писала газета Mail & Guardian со ссылкой на интервью BBC с заместителем комиссара полиции Ямайки Марком Шилдсом, для этого, вероятно, потребовалось около 500 самосвалов. Песок, по имеющимся данным, вывозили с территории в течение нескольких ночей.

Масштабы исчезновения впоследствии оценил комиссар по горному делу Ямайки. По его подсчётам, из Корал-Спринг было вывезено примерно 706 тысяч кубических футов песка, который на тот момент мог стоить около миллиона долларов.

Похищенный белый карибский песок представлял особую ценность благодаря своему происхождению — он образовался из кораллового материала и морских карбонатов. Его исчезновение также лишило естественного защитного слоя расположенные поблизости мангровые заросли и солончаки.

Исчезновение целого пляжа вызвало масштабное полицейское расследование и судебные споры с участием государственных органов. В ходе расследования поступали сообщения об угрозах, а также о преследовании с использованием вертолета.

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Впрочем, главную загадку этого дела так и не разгадали. Сотни тысяч кубических футов характерного белого песка бесследно исчезли, а его местонахождение установить не удалось. Сохранившиеся судебные материалы также свидетельствуют о том, что за саму кражу пляжа никого не осудили.

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