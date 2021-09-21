Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН

Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН

Президент виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН, а також зустрінеться з лідерами інших держав.

Український лідер Володимир Зеленський із робочим візитом прибув до США для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це увечері у понеділок, 20 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Офісу президента.

Зазначається, що глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН, а також зустрінеться з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій, зокрема з генсеками ООН і НАТО.

Окрім того, у Зеленського заплановані зустрічі з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США.

Як повідомлялося, "червоною ниткою" участі президента на заході та під час переговорів на всіх рівнях буде тема незаконно окупованого українського Криму. Зеленський має намір консолідувати міжнародну підтримку задля протидії російській агресії.

Раніше спікер українського лідера розповів, що Зеленський під час виступу на Генасамблеї, зокрема, торкнеться теми Кримської платформи і може запросити країни приєднатися до підписаної 23 серпня декларації.

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