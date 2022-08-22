Президент Сербии пригрозил "защитить" сербов в Косово самостоятельно

Сербский лидер призвал НАТО выполнить свою работу в Косово, иначе Сербия будет защищать свое нацменьшинство своими силами.

В воскресенье, 21 августа, президент Сербии Александр Вучич опубликовал видеообращение, в котором раскритиковал действия НАТО в Косово и пообещал, что его страна собственными силами защитит сербов, проживающих на территории частично признанного государства.

Об этом сообщает Associated Press.

“Нам некуда идти, мы загнаны в угол. Мы спасем наш народ от преследований и погромов, если этого не захочет НАТО", – заявил сербский лидер.

Он также обвинил "банды" косовских албанцев в том, что они умышленно переходят на север Косово, где проживает большинство косовских сербов, чтобы выжить нацменьшинство с этой территории. Однако при этом Вучич не предоставил никаких доказательств своей претензии.

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На Западе опасаются, что Россия может подтолкнуть своего союзника Сербию к вооруженному вмешательству в северное Косово, которое приведет к дальнейшей дестабилизации на Балканах и отвлечет часть внимания мира и НАТО от войны России в Украине.

Сербия вместе со своими союзниками Россией и Китаем отказалась признать декларацию независимости Косово в 2008 году.

Вмешательство под руководством НАТО в 1999 году положило конец войне между сербскими силами и сепаратистами в Косово и прекратило кровавые репрессии Белграда против албанцев, составляющих большинство частично признанного государства.

Напомним, в Евросоюзе заявили о провале проходивших в Брюсселе переговоров Сербии и Косово.

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