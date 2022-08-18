Сербия и Косово не договорились о разрешении конфликта — Боррель

В Евросоюзе заявили о провале проходивших в Брюсселе переговоров Сербии и Косово.

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр частично признанного государства Косово Альбин Курти не смогли договориться в Брюсселе.

Об этом сообщает издание КОНА.

Переговоры проходили в присутствии Высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля и представителя ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослава Лайчака.

Боррель подтвердил, что сегодня не удалось достичь договоренности между Косово и Сербией по номерным знакам и документам на въезд-выезд.

Но он заявил, что не сдастся и что еще есть время до 1 сентября, когда вступит в силу решение Косово по обязательным косовским номерным знакам и документам на въезд-выезд для сербского населения Северного Косово.

"Мы видели напряжение в отношении номерных знаков и документов на въезд-выезд для граждан, путешествующих между Косово и Сербией. Международное сообщество не хочет видеть новую напряженность в ближайшее время. Сторонам было дано понять, что они будут нести полную ответственность за эскалацию ситуации на месте. К сожалению, сегодня мы еще не пришли к согласию, говорю с сожалением, но это еще не конец.Оба лидера согласились, что процесс должен продолжаться и обсуждения продолжатся в ближайшие дни. До 1 сентября еще есть время. Я не сдаюсь. Мы должны искать решение", — сказал Боррель.

Он предупредил Белград и Приштину, что для вступления в ЕС обеим странам нужно найти понимание.

"Мы находимся в критические времена для Европы, мы видим возвращение войны на наш континент после российской оккупации (части. – Ред.) Украины. Сейчас не время для повышения напряженности. Пора искать решение открытых вопросов", – отметил евродипломат.

Почему возник конфликт

Как объявили власти частично признанного Косово, с 1 августа на подконтрольной им территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же должна была начаться и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS ("Республика Косово").

Такое решение вызвало возмущение населения Северного Косово, большинство которого составляют этнические сербы. Белград не признает номер RKS на своей территории. В регионе вспыхнули протесты.

Власти Косово отложили процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября, из-за которых возник конфликт с сербским населением на севере частично признанной страны.

Отметим, что в результате войны 1999 г. между сербами и албанцами Косово перешло под контроль ООН. В 2008 году регион в одностороннем порядке провозгласил независимость, которую не признает многие страны, в том числе Украина. Этническое большинство Косово — албанцы, составляющие более 90% всего населения. В то же время на севере Косово, в районе Косовской Митровицы, большинство населения – сербы.

Напомним, что конфликт между Сербией и Косово угрожал перерасти в серьезную войну. Почему разбирался ТСН.ua.

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