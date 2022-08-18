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Дания готовится ограничить выдачу виз россиянам

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Дания готовится ограничить выдачу виз россиянам

Фото: Associated Press

Ограничить выдачу виз россиянам готовится и Дания – независимо от решения Евросоюза.

Дания готовится ограничить выдачу виз россиянам. Хотя до конца августа страна будет ждать совместного решения ЕС о запрете выдачи туристических виз гражданам России.

Об этом 18 августа говорится в сюжете ТСН.

В случае же, если его принять в Еврокомиссии не удастся — правила выдачи разрешений на въезд в страну Дания пересмотрит самостоятельно. Об этом заявил министр иностранных дел страны Еппе Кофод.

Напомним, что СБУ разоблачила хакеров, которые постоянно сообщали о "минировании".

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