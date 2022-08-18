Турция примет участие в послевоенном восстановлении Украины: подписан меморандум

В четверг, 18 августа, по результатам встречи Украина и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры.

Документ подписывали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турецкой Республики Мехмет в присутствии президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

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Согласно меморандуму, предполагается, что турецкие бизнес и государственные структуры смогут:

развивать конкретные проекты восстановления,

а также оказывать консультационную и техническую помощь.

Министр инфраструктуры Украины отметил, что в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по вопросам восстановления, которая прорабатывает механизмы привлечения турецких инвестиций, а также развивать конкретные проекты для сотрудничества.

"Турция – наш стратегический союзник и война только подчеркнула это. Мы благодарны турецким партнерам за намерения в сотрудничестве по восстановлению разрушенной россией инфраструктуры. Способствует этому и большой опыт участия турецкого бизнеса в строительстве дорог и мостов, в частности, это касается наших мегапроектов – Запорожского и Кременчуга. "Мы знаем турецкий бизнес как надежного партнера, поэтому рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления", — прокомментировал украинский министр Александр Кубраков.

Напомним, во Львове завершилась трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерреша, которая длилась 40 мин. Встреча проходила в закрытом от СМИ режиме во дворце Потоцких.

Перед этим украинский президент во Львове встречался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и турецким лидером Реджепом Эрдоганом. О чем договорились два лидера – читайте ЗДЕСЬ.

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