Туреччина візьме участь у післявоєнній відбудові України: підписано меморандум

У четвер, 18 серпня, за результатами зустрічі Україна та Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння щодо відбудови інфраструктури.

Документ підписували міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет у присутності президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

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Відповідно до меморандуму, передбачається, що турецькі бізнес та державні структури зможуть:

розвивати конкретні проєкти відбудови,

а також надавати консультаційну та технічну допомогу.

Міністр інфраструктури України зауважив, що найближчим часом буде створена спільна робоча група щодо питань відбудови, яка буде опрацьовувати механізми залучення турецьких інвестицій, а також розвивати конкретні проєкти для співпраці.

"Туреччина – наш стратегічний союзник і війна тільки підкреслила це. Ми вдячні турецьким партнерам за наміри у співпраці щодо відбудови зруйнованої росією інфраструктури. Сприяє цьому і великий досвід участі турецького бізнесу у будівництві доріг та мостів, зокрема це стосується наших мегапроєктів – Запорізького та Кременчуцького мостів. Ми знаємо турецький бізнес як надійного партнера, тому розраховуємо, що уже зовсім скоро вийдемо на конкретні практичні результати спільної відбудови", – прокоментував український міністр Олександр Кубраков.

Нагадаємо, у Львові завершилася тристороння зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша, яка тривала 40 хв. Зустріч відбувалася у закритому від ЗМІ режимі у палаці Потоцьких.

Перед цим український президент у Львові зустрічався окремо із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем та турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Про що домовилися два лідери - читайте ТУТ.

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