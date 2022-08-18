Данія готується обмежити видавання віз росіянам. Хоча до кінця серпня країна чекатиме спільного рішення ЄС про заборону видавання туристичних віз громадянам Росії.

Про це 18 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

У разі ж, якщо його ухвалити Єврокомісії не вдасться - правила видавання дозволів на в'їзд до країни Данія перегляне самостійно. Таке заявив міністр закордонних справ країни Єппе Кофод.

Нагадаємо, що СБУ викрила хакерів, які постійно повідомляли про "мінування".

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