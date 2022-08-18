Обмежити видавання віз росіянам готується й Данія - незалежно від рішення Євросоюзу.
Данія готується обмежити видавання віз росіянам. Хоча до кінця серпня країна чекатиме спільного рішення ЄС про заборону видавання туристичних віз громадянам Росії.
Про це 18 серпня йдеться в сюжеті ТСН.
У разі ж, якщо його ухвалити Єврокомісії не вдасться - правила видавання дозволів на в'їзд до країни Данія перегляне самостійно. Таке заявив міністр закордонних справ країни Єппе Кофод.
Нагадаємо, що СБУ викрила хакерів, які постійно повідомляли про "мінування".
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