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У США путініст Кіркоров перелякався, коли почув "Слава Україні!" – відео

У США путініст Кіркоров перелякався, коли почув "Слава Україні!" – відео

Дата публікації
Перегляди
19к
Час на прочитання
1 хв
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У США путініст Кіркоров перелякався, коли почув "Слава Україні!" – відео

Філіп Кіркоров

Російський співак-путініст Філіп Кіркоров після концерту в анексованому Криму замість своєї Росії поїхав до США.

В Америці палкого прихильника Путіна Філіпа Кіркорова перестріли небайдужі громадяни та нагадали йому про війну в Україні, яку він підтримає.

Загалом, путініст поїхав до Лас-Вагеса. Там співак вирішив сходити до місцевого ресторану, аби насолодитися смачною їжею, адже нині у Росії все під санкціями.

Та у закладі Кіркорова перестріли небайдужі до України громадяни. Вони вигукнули російському співаку "Слава Україні!". На відео видно, що путініст аж ніяк не очікував це почути і помітно перелякався.

Зазначимо, нещодавно путініст Філіп Кіркоров вкотре незаконно відвідав анексований Росією Крим. Там росіянин прославляв окупантів та називав їх "героями".

Після поїздки до Криму Кіркоров намагався потрапити до Молдови. Втім, його не пустили. Коли співак, який, до речі, є народним артистом Молдови, виходив з VIP-зали, прикордонники йому повідомили, що до країни йому в'їзд заборонений.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
19к
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