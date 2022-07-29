Путініста Філіпа Кіркорова не пустили до Молдови – відео

Співаку Філіпу Кіркорову, який минулого вечора прилетів на концерт до Кишенева, не пустили до Молдови.

Філіпа Кіркорова, який минулого вечора чартерним рейсом зі Стамбула прибув до міжнародного аеропорту Кишенева, не пустили до Молдови.

Як повідомляє видання Рoint.md Кіркорову, який підтримує російських окупантів і днями виступав в анексованому Криму перед російськими армійцями, які брали участь у вторгненні до України, відмовили у в'їзді до країни.

Коли Кіркоров, який, до речі, є народним артистом Молдови, виходив з VIP-зали, прикордонники йому повідомили, що до країни йому в'їзд заборонений.

Пізніше прикордонна поліція Молдови повідомила, що Кіркорову відмовили у в'їзді через недотримання умов для дозволу на перетин державного кордону:

"Ухвалено рішення про відмову у в'їзді до Республіки Молдова деяким іноземним громадянам. Під час проведення контролю за встановленими протоколами з'ясувалося, що умов для дозволу на перетин державного кордону не дотримано", — заявили молдовські правоохоронці.

Нагадаємо, що від 22 квітня російським виконавцям Філіпу Кіркорову та Поліні Гагаріній заборонили п'ять років в'їжджати до Естонії. На початку квітня Талліннська міська управа запропонувала скласти список так званих артистів-путіністів та заборонити їм в'їзд до Естонії.

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