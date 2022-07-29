Виробництво легкових автомобілів у РФ обвалилося в понад дев'ять разів

Так, за підсумками червня 2022 року з російських конвеєрів зійшли 13,42 тисячі легкових автомобілів.

Як повідомляє Auto-Consulting, посилаючись на дані "Росстату", це у 9,2 раза менше, ніж за той самий місяць 2021 року, коли в країні зібрали 123 тисячі машин.

Загалом за підсумками першого півріччя автовиробники змогли випустити 281 тисячу легковиків. Падіння становило 61,8% порівняно з результатом січня-червня 2021 року - 736 тисяч автомобілів. Незважаючи на значне падіння за підсумками півріччя, червень автопром все ж таки завершив у плюсі ​​щодо травня: виробництво зросло в 3,6 раза. За останній місяць весни в країні зібрали лише 3,72 тисячі легковиків.

Виробництво вантажівок просіло за перше півріччя на 17,7%, до 70,4 тисячі одиниць. У червні з російських конвеєрів зійшли 10,34 тисячі вантажних автомобілів - мінус 40% до червня 2021 р., але плюс 36,5% до травня-2022-го.

Щодо автомоторного виробництва, то його темпи скоротилися в червні на 56,4%, до 13,15 тисячі штук. Однак порівняно з травнем цього року випуск ДВЗ теж трохи виправився і зріс на 15,2%. За перше півріччя заводи виготовили 138 тисяч двигунів, що на 15,8% менше ніж за той же період 2021 року.

На 38,5% за січень-червень впали обсяги збирання автобусів максимальною масою не більше 5 т (5,3 тисячі штук). Автобуси масою понад 5 т було випущено у кількості 5,8 тисяч (мінус 5,3% порівняно з першим півріччям 2021 року).

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