Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

Естонія для росіян - "всьо", бо країна закрила свій в'їзд для громадян РФ. Це рішення не стосується тих громадян Росії, які отримали візи в інших країнах Євросоюзу, дипломатів та водіїв вантажівок. У самій Естонії, де живе багато росіян або людей без громадянства російського походження, це рішення вже викликало незадоволення саме цього прошарку населення.

Одне з таких місць, де панують проросійські настрої, - це естонська Нарва. Прикордонне місто буквально просякнуте російською пропагандою.

Про це 18 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

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З третього за розміром міста в Естонії Нарви до російського Івангорода - 140 метрів через міст Дружба.

З початком війни та забороною авіасполучення тутушеній кордон став справжнім транзитним туристичних хабом. Тут жвавий трафік - легкові авто, рейсові автобуси, перетинають і пішоходи. Далі на автовокзал чи залізничний, а звідти до Таллінського аеропорту. Російські перевізники за останні півроку у кілька разів збільшили кількість автобусів та рейсів. Попит зашкалював. Через Естонію росіянам найлегше потрапити до Європи де вони люблять шопитися. І люблять відпочивати.

Російський паспорт і безстроковий дозвіл на роботу в Німеччині має москвичка Марина. Лікарка саме їде до Німеччини на роботу. Каже, що спершу цілком підтримувала Путіна, потім трохи заплуталася, але своєї відповідальності за це не бачить.

Вже від сьогодні на обнесеній колючим дротом митниці на мості - лічені авто. Естонія стала першою країною в ЄС, яка закрила в'їзд для росіян з чинними шенгенськими візами, які раніше їм видала.

Такий документ є у 50-ти тисяч громадян РФ. Пропускатимуть лише водіїв вантажівок, студентів, родичів та тих, хто їде на лікування.

“Ми демонструємо, що російські громадяни, які приїжджають в Естонію - небажані гості. Тому що триває геноцид і війна проти України. Росіяни мають відчувати моральну відповідальність. Їхня пасивність легітимізує жертви в Україні. Закрити кордон - це наше національне право. Ми піднімаємо ціну агресії для путінської Росії. Не може так бути, що в той час, коли українські діти гинуть від російських бомб, росіяни відвідують Бранденбурзькі ворота чи Вестсайд і тим самим фінансують ці бомби, бо ж вони куплені за гроші платників податків російської федерації”, - розповідає міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Вікторія з двома дітьми щойно з Барселони. Каже, що хоч має фінську візу, рішення Естонії їй не подобається.

У Нарві більшість населення - росіяни. Третина узагалі з російськими паспортами, хоча живуть тут десятиліттями. Вивіски, меню та спілкування тут - російською. Телевізор - теж був виключно російським, поки рішенням уряду не відключили всі великі російські ЗМІ. Місцевий таксист - громадянин Естонії. Він не хоче показувати обличчя і називати ім’я. Каже, що до Росії їздить рідко до родичів, але там би і лишився.

“Добре живуть там, у них роботи повно кругом, я навіть позаздрив, у нас щоб тисячу заробити, треба впертися рогом. А в них там просто на роботі можна заробити ці гроші”, - каже чоловік.

Але в Росію таксист не їде. Заробляє в Нарві тим, що возить через кордон туристів. Тепер не буде й цього. Впевнений, що гірше буде тільки для Естонії.

“Дурість несусвітня. Яка така привілегія, це Естонія повинна радуватися, що везуть гроші сюда, проїжджаючі, туристи, а вона і це закриває. Ну буде в нас менше роботи”, - додав таксист.

Закриттям свого кордону для росіян Естонія не обмежиться. Наполягає - так мають зробити й інші країни ЄС.

“На рівні ЄС це, мабуть, важко буде прийняти, тому що такі країни як німеччин, Франція, Угорщина - буде важко з ними домовитися, але зараз працюють над таким рішенням, щоб можна було юридично коректно прийняти саме для країн, які мають спільний кордон з Росією. Санкції вони повинні відчувати і мати певний дискомфорт, щоб якось впливати на свій уряд”, - зазначив естонський професор права Євген Цибуленко.

Чи обмежать в’їзд росіянам у слід за Естонією й інші країні, які мають спільний кордон з РФ, стане відомо наприкінці серпня. Тоді у Празі має відбутися неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, де планують напрацьовувати додаткові санкції проти Росії, зокрема й візові.

Нагадаємо, що Росія відкинула пропозицію генсека ООН вивезти зброю з території Запорізької.

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