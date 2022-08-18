Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.

Эстония для россиян – "все", потому что страна закрыла свой въезд для граждан РФ. Это решение не касается граждан России, которые получили визы в других странах Евросоюза, дипломатов и водителей грузовиков. В самой Эстонии, где живет много россиян или людей без гражданства российского происхождения, это решение уже вызвало недовольство именно этой прослойки населения.

Одно из таких мест, где царят пророссийские настроения – это эстонская Нарва. Пограничный город буквально пропитан российской пропагандой.

Об этом 18 августа говорится в сюжете ТСН.

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С третьего по размеру города в Эстонии Нарвы в русский Ивангород — 140 метров через мост Дружба.

С началом войны и запретом авиасообщения здесь ушенная граница стала настоящим транзитным туристическим хабом. Здесь оживленный трафик – легковые авто, рейсовые автобусы, пересекают и пешеходы. Далее на автовокзал или железнодорожный, а оттуда в Таллиннский аэропорт. Российские перевозчики за последние полгода в несколько раз увеличили количество автобусов и рейсов. Спрос зашкаливал. Через Эстонию россиянам легче всего попасть в Европу они не любят шопиться. И любят отдыхать.

Российский паспорт и бессрочное разрешение на работу в Германии имеет москвич Марина. Врач как раз едет в Германию на работу. Говорит, что сначала полностью поддерживала Путина, потом немного запуталась, но своей ответственности за это не видит.

Уже сегодня на обнесенной колючей проволокой таможни на мосту — считанные авто. Эстония стала первой страной в ЕС, которая закрыла въезд для россиян с действующими шенгенскими визами, которые ранее им выдала.

Такой документ есть у 50 тысяч граждан РФ. Будут пропускать только водителей грузовиков, студентов, родственников и тех, кто едет на лечение.

“Мы демонстрируем, что российские граждане, приезжающие в Эстонию – нежелательные гости. Потому что идет геноцид и война против Украины. Россияне должны чувствовать нравственную ответственность. Их пассивность легитимизирует жертвы в Украине. Закрыть границу – это наше национальное право. Мы поднимаем цену агрессии для путинской России. Не может так быть, что в то время, когда украинские дети погибают от российских бомб, россияне посещают Бранденбургские ворота или Вестсайд и тем самым финансируют эти бомбы, потому что они куплены за деньги налогоплательщиков российской федерации”, — рассказывает министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсал.

Виктория с двумя детьми только из Барселоны. Говорит, что, хотя имеет финскую визу, решение Эстонии ей не нравится.

В Нарве большинство населения – россияне. Треть вообще с российскими паспортами, хотя живут здесь десятилетиями. Вывески, меню и общение здесь – на русском. Телевизор – тоже был исключительно российским, пока решением правительства не отключили все крупные российские СМИ. Местный таксист – гражданин Эстонии. Он не желает показывать лицо и называть имя. Говорит, что в Россию редко ездит к родственникам, но там бы и остался.

“Хорошо живут там, у них работы полно кругом, я даже позавидовал, у нас чтобы тысячу заработать, надо упереться рогом. А у них там просто на работе можно заработать эти деньги”, — говорит мужчина.

Но в Россию таксист не уезжает. Зарабатывает в Нарве тем, что возит через границу туристов. Теперь не будет этого. Уверен, что хуже будет только Эстонии.

“Глупость несусветная. Какой такой привилегия, это Эстония должна радоваться, что везут деньги сюда, проезжающие, туристы, а она и это закрывает. Ну, будет у нас меньше работы”, — добавил таксист.

Закрытием своей границы для россиян Эстония не ограничится. Настаивает — так должны поступить и другие страны ЕС.

“На уровне ЕС это, пожалуй, трудно будет принять, потому что такие страны как Германия, Франция, Венгрия – будет трудно с ними договориться, но сейчас работают над таким решением, чтобы можно было юридически корректно принять именно для стран, имеющих общую границу. с Россией. Санкции они должны испытывать и иметь определенный дискомфорт, чтобы как-то влиять на свое правительство”, — отметил профессор Эстонский Евгений Цибуленко.

Ограничат ли въезд россиянам вслед за Эстонией и другие страны, имеющие общую границу с РФ, станет известно в конце августа. Тогда в Праге должна пройти неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, где планируют нарабатывать дополнительные санкции против России, в том числе и визовые.

Напомним, что Россия отвергла предложение генсека ООН вывезти оружие с территории Запорожской.

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