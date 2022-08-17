Дніпро-1 - АЕК Ларнака: де дивитися матч Ліги Європи і прогнози букмекерів

У четвер, 18 серпня, дніпровський "Дніпро-1" проведе перший поєдинок раунду плейоф Ліги Європи сезону-2022/23 проти кіпрського АЕК Ларнака.

Четверта українська команда розпочинає свій єврокубковий шлях у сезоні-2022/23.

Першим опонентом луганчан буде представник Кіпру - АЕК (Ларнака). Цей колектив став віцечемпіоном внутрішньої першості за підсумками минулого сезону, тому отримав право зіграти в кваліфікації найпрестижнішого клубного турніру Європи - Лізі чемпіонів. У 2-му кваліфікаційному раунді ЛЧ АЕК у серії пенальті поступився данському "Мітьюланду" (3:4). Обидві гри завершилися внічию з рахунком 1:1. Після вильоту з Ліги чемпіонів АЕК взяв участь у 3-му раунді відбору Ліги Європи, де пройшов сербський "Партизан" (2:1, 2:2).

Що стосується "Дніпра-1", який нещодавно очолив екстренер харківського "Металіста" Олександр Кучер, то вони завершили сезон в УПЛ, який не було дограно через повномасштабне вторгнення з боку РФ, на третій позиції. Для "Дніпра-1" це буде дебют у єврокубках.

Дуель між "Дніпром-1" та АЕКом розпочнеться о 21:00 за київським часом. Це буде номінально домашній поєдинок для дніпрян, однак через війну на території України, яку розв'язала РФ, він відбудеться на стадіоні Košická Futbalová Aréna у словацькому місті Кошице (90 км від Ужгорода).

Де дивитися матч Дніпро-1 - АЕК

В Україні поєдинок транслюватиме телеканал 2+2. Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна на нашому сайті.

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Прогнози букмекерів на матч Дніпро-1 - АЕК

У першій дуелі букмекери віддають невеличку перевагу господарям. Так, коефіцієнт на перемогу команди Кучера становить 2,54. Нічия - 3,24. Перемога кіпріотів, своєю чергою, оцінюється в 2,71.

Маьтч-відповідь буде зіграний 25 серпня;

Колектив, який поступиться в цій дуелі, зіграє в групі Ліги конференцій.

Додамо, що вже припинили свій шлях у єврокубках полтавська "Ворскла" та луганська "Зоря". Вони обидва виступали в кваліфікації Ліги конференцій.