Днепр-1 — АЕК Ларнака: где смотреть матч Лиги Европы и прогнозы букмекеров

В четверг, 18 августа, днепровский "Днепр-1" проведет первый поединок раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23 против кипрского АЕК Ларнака.

Четвертая украинская команда начинает свой еврокубковый путь в сезоне 2022/23.

Первым оппонентом луганчан будет представитель Кипра – АЕК (Ларнака). Этот коллектив стал вице-чемпионом внутреннего первенства по итогам прошедшего сезона, поэтому получил право сыграть в квалификации самого престижного клубного турнира Европы – Лиге чемпионов. Во 2-м квалификационном раунде ЛЧ АЕК в серии пенальти уступил датскому "Митьюлланду" (3:4). Обе игры завершились вничью со счетом 1:1. После вылета из Лиги чемпионов АЕК принял участие в 3-м раунде отбора Лиги Европы, где прошел сербский "Партизан" (2:1, 2:2).

Что касается "Днепра-1", который недавно возглавил экс-тренер харьковского "Металлиста" Александр Кучер, то они завершили сезон в УПЛ, который не был доигран из-за полномасштабного вторжения со стороны РФ, на третьей позиции. Для "Днепра-1" это будет дебют в еврокубках.

Дуэль между "Днепром-1" и АЕК начнется в 21:00 по киевскому времени. Это будет номинально домашний поединок для днепрян, однако из-за войны на территории Украины, которую развязала РФ, он состоится на стадионе Košická Futbalová Aréna в словацком городе Кошице (90 км от Ужгорода).

Где смотреть матч Днепр-1 — АЕК

В Украине поединок будет транслировать телеканал 2+2. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте.

Посмотреть матч "Днепр-1" - АЕК можно будет на платформе "Киевстар ТВ".

А по промокоду TSNUA вам будет предоставлен бесплатный доступ на 7 дней.

Чтобы воспользоваться промокодом:

1. Загрузите приложение "Киевстар ТВ" или откройте браузер на компьютере

2. Зайдите в приложение и введите номер телефона и пароль, который поступит в SMS.

3. Перейдите в раздел "Профиль", затем нажмите "Ввод промокода" и введите промокод TSNUA.

4. Вам предоставлен доступ к 300+ ТВ-каналам и 20 000 фильмам, сериалам и мультфильмам.

Сервис доступен на смартфонах, Smart TV, Android TV, Apple TV, планшетах и ​​браузере на компьютере абонентам всех операторов мобильной связи Украины.

Прогнозы букмекеров на матч Днепр-1 — АЕК

В первой дуэли букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Так, коэффициент на победу команды Кучера составляет 2,54. Ничья – 3,24. Победа киприотов, в свою очередь, оценивается в 2,71.

Ответный матч будет сыгран 25 августа;

Уступивший в этой дуэли коллектив сыграет в группе Лиги конференций.

Добавим, что уже прекратили свой путь в еврокубках полтавская "Ворскла" и луганская "Заря". Они оба выступали в квалификации Лиги конференций.