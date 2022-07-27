Усе вирішив скандальний гол: "Ворскла" в овертаймі програла АІКу та вилетіла з єврокубків (відео)

Полтавська "Ворскла" поступилася шведському АІКу в поєдинку-відповіді 2-го відбіркового ранду Ліги конференцій та завершила виступи в євросезоні-2022/23.

Зустріч на стадіоні "Friends Arena" у Стокгольмі завершилася поразкою полтавців. В основний час шведи виграли з рахунком 1:0, нівелювавши відставання в один гол після першого поєдинку, який закінчився сенсаційною перемогою полтавців (3:2). А в екстратаймі АІК зі скандалом забив вирішальний гол.

Команда Віктора Скрипника пропустила перший м'яч компенсований до першого тайму час - результативним ударом відзначився Юсафат Мендес. У другому таймі матчу команди голів не забивали, тому доля протистояння продовжилася визначатися в овертаймах.

На 107-й хвилині переможний для АІКа гол забив Аксель Бьорнстрем. Однак на повторах абсолютно незрозуміло, чи справді м'яч перетнув лінію воріт "Ворскли". Щоправда, це мало хвилювало суддів - сербський арбітр Мілош Міланович ухвалив рішення зарахувати гол.

Таким чином, саме шведська команда вийшла до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, де поміряється силами з тріумфатором пари "Валмієра" (Латвія) - "Шкендія" (Північна Македонія).

Для "Ворскли" ж єврокубковий сезон-2022/23, на жаль, завершено.

Читайте також:

АІК - Ворскла - 2:0: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій

Вилучення, відбитий пенальті, гол у ворота колишнього клубу: "Динамо" у божевільному матчі перемогло "Фенербахче" (відео)

Україна в єврокубках-2022/23: хто гратиме в Лізі чемпіонів та інших турнірах, календар матчів