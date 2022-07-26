АІК - Ворскла: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій

У середу, 27 липня, полтавська "Ворскла" проведе поєдинок-відповідь 2-го відбіркового ранду Ліги конференцій сезону-2022/23 проти шведського АІКа.

Перша зустріч між командами відбулася 21 липня у Швеції та завершилася сенсаційною перемогою полтавців - 3:2. Варто зазначити, що цей поєдинок номінально був домашнім для "Ворскли", але через війну в Україні команди зіграли його на стадіоні Tele2Arena в Стокгольмі.

Матч-відповідь також прийме столиця Швеції, однак уже інший стадіон - "Friends Arena", де АІК зазвичай проводить домашні поєдинки. Гра відбудеться в середу, 27 липня. Початок - о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Ворскла" - АІК вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де поміряється силами з тріумфатором пари "Валмієра" (Латвія) - "Шкендія" (Північна Македонія).

Невдаха двоматчевої дуелі "Ворскла" - АІК попрощається з єврокубками.

До вашої уваги онлайн-відеотрансляція другої дуелі між полтавським і шведським клубами.

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