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Україна в єврокубках-2022/23: хто гратиме в Лізі чемпіонів та інших турнірах, календар матчів

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Україна в єврокубках-2022/23: хто гратиме в Лізі чемпіонів та інших турнірах, календар матчів

Фото: Associated Press

Влітку новий сезон футбольних єврокубків розпочнеться кваліфікаційними раундами. ТСН Проспорт розповідає, які клуби представлятимуть Україну на міжнародній арені та коли вони проводитимуть свої перші поєдинки.

Сезон УПЛ-2021/22 був завершений достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії на українські території. Вперше в історії наша національна першість фінішувала без визначення чемпіона та призерів. Згідно з турнірною таблицею станом на 24 лютого стали відомі команди, які виступлять від України в євросезоні-2022/23.

Як і минулої кампанії, нашу асоціацію на міжнародній арені представлятимуть п'ять клубів. Проте, оскільки наша країна опустилася на 12-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, то відбулися зміни щодо стартових позицій.

"Шахтар"

Донецький клуб посів перше місце в таблиці УПЛ на 24 лютого, а відтак отримав пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.

Переможець чемпіонату України мав стартувати в плейоф раунді відбору ЛЧ. Але після дискваліфікації Росії та перемоги в Лізі чемпіонів-2021/22 мадридського "Реала", який паралельно потрапив до зони ЛЧ в Іспанії, "гірники" отримали перепустку одразу до групового раунду.

Жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів заплановане на 25 серпня, а перший тур групового етапу відбудеться 6/7 вересня.

"Динамо"

Кияни, які відстали від "Шахтаря" на два очки та стали другими в УПЛ, зіграють у кваліфікації Ліги чемпіонів. "Біло-сині" вступлять у боротьбу з другого кваліфай-раунду.

Для потрапляння до групового етапу столичному клубу необхідно буде здолати опір трьох суперників.

У стартовій дуелі суперником підопічних Мірчі Луческу стане турецький "Фенербахче" або кіпрський АЕК. Жеребкування 2-го раунду відбору ЛЧ призначене на 15 червня, а матчі - 19/20 та 26/27 липня.

У разі невдачі на будь-якій стадії київський клуб опуститься до Ліги Європи, але до групи - лише в тому випадку, якщо в ЛЧ здолає хоча б одного суперника. Інакше доведеться проходити кваліфікацію Ліги Європи.

"Дніпро-1"

Третя команда УПЛ представлятиме нашу країну в Лізі Європи. Дніпряни стартуватимуть у другому за престижністю єврокубку з плейоф раунду кваліфікації.

Жеребкування плейоф раунду відбору ЛЄ - 2 серпня, матчі - 18-го та 25 серпня.

У разі програшу там "Дніпро-1" автоматично потрапить до групового етапу Ліги конференцій - третього за значущістю євротурніру.

"Зоря"

Четверта команда УПЛ зіграє в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій. Для потрапляння до групового етапу луганцям потрібно буде пройти двох суперників.

Жеребкування третього відбіркового раунду Ліги конференцій - 18 липня, поєдинки - 4-го та 11 серпня.

"Ворскла" 

П'ята команда УПЛ стартуватиме з 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. Полтавській команді необхідно буде перемогти трьох суперників на шляху до групової стадії.

Жеребкування другого кваліфай-раунду ЛК - 15 червня, матчі - 21-го та 28 липня.

КАЛЕНДАР СТАРТУ УКРАЇНСЬКИХ КЛУБІВ В ЄВРОКУБКАХ-2022/23
ТУРНІР МІСЦЕ В УПЛ КОМАНДА СТАДІЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ КОЛИ МАТЧІ
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ 1 Шахтар груповий етап 25 серпня 6/7 вересня
  2 Динамо 2-й кваліфай-раунд 15 червня 19/20 та 26/27 липня
ЛІГА ЄВРОПИ 3 Дніпро-1 плейоф раунд 2 серпня 18 та 25 серпня
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ 4 Зоря 3-й кваліфай-раунд 18 липня 4 та 11 серпня
  5 Ворскла 2-й кваліфай-раунд 15 червня 21 та 28 липня

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