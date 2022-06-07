Україна в єврокубках-2022/23: хто гратиме в Лізі чемпіонів та інших турнірах, календар матчів

Україна в єврокубках-2022/23: хто гратиме в Лізі чемпіонів та інших турнірах, календар матчів

Влітку новий сезон футбольних єврокубків розпочнеться кваліфікаційними раундами. ТСН Проспорт розповідає, які клуби представлятимуть Україну на міжнародній арені та коли вони проводитимуть свої перші поєдинки.

Сезон УПЛ-2021/22 був завершений достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії на українські території. Вперше в історії наша національна першість фінішувала без визначення чемпіона та призерів. Згідно з турнірною таблицею станом на 24 лютого стали відомі команди, які виступлять від України в євросезоні-2022/23.

Як і минулої кампанії, нашу асоціацію на міжнародній арені представлятимуть п'ять клубів. Проте, оскільки наша країна опустилася на 12-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, то відбулися зміни щодо стартових позицій.

"Шахтар"

Донецький клуб посів перше місце в таблиці УПЛ на 24 лютого, а відтак отримав пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.

Переможець чемпіонату України мав стартувати в плейоф раунді відбору ЛЧ. Але після дискваліфікації Росії та перемоги в Лізі чемпіонів-2021/22 мадридського "Реала", який паралельно потрапив до зони ЛЧ в Іспанії, "гірники" отримали перепустку одразу до групового раунду.

Жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів заплановане на 25 серпня, а перший тур групового етапу відбудеться 6/7 вересня.

"Динамо"

Кияни, які відстали від "Шахтаря" на два очки та стали другими в УПЛ, зіграють у кваліфікації Ліги чемпіонів. "Біло-сині" вступлять у боротьбу з другого кваліфай-раунду.

Для потрапляння до групового етапу столичному клубу необхідно буде здолати опір трьох суперників.

У стартовій дуелі суперником підопічних Мірчі Луческу стане турецький "Фенербахче" або кіпрський АЕК. Жеребкування 2-го раунду відбору ЛЧ призначене на 15 червня, а матчі - 19/20 та 26/27 липня.

У разі невдачі на будь-якій стадії київський клуб опуститься до Ліги Європи, але до групи - лише в тому випадку, якщо в ЛЧ здолає хоча б одного суперника. Інакше доведеться проходити кваліфікацію Ліги Європи.

"Дніпро-1"

Третя команда УПЛ представлятиме нашу країну в Лізі Європи. Дніпряни стартуватимуть у другому за престижністю єврокубку з плейоф раунду кваліфікації.

Жеребкування плейоф раунду відбору ЛЄ - 2 серпня, матчі - 18-го та 25 серпня.

У разі програшу там "Дніпро-1" автоматично потрапить до групового етапу Ліги конференцій - третього за значущістю євротурніру.

"Зоря"

Четверта команда УПЛ зіграє в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій. Для потрапляння до групового етапу луганцям потрібно буде пройти двох суперників.

Жеребкування третього відбіркового раунду Ліги конференцій - 18 липня, поєдинки - 4-го та 11 серпня.

"Ворскла"

П'ята команда УПЛ стартуватиме з 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. Полтавській команді необхідно буде перемогти трьох суперників на шляху до групової стадії.

Жеребкування другого кваліфай-раунду ЛК - 15 червня, матчі - 21-го та 28 липня.

КАЛЕНДАР СТАРТУ УКРАЇНСЬКИХ КЛУБІВ В ЄВРОКУБКАХ-2022/23 ТУРНІР МІСЦЕ В УПЛ КОМАНДА СТАДІЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ КОЛИ МАТЧІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ 1 Шахтар груповий етап 25 серпня 6/7 вересня 2 Динамо 2-й кваліфай-раунд 15 червня 19/20 та 26/27 липня ЛІГА ЄВРОПИ 3 Дніпро-1 плейоф раунд 2 серпня 18 та 25 серпня ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ 4 Зоря 3-й кваліфай-раунд 18 липня 4 та 11 серпня 5 Ворскла 2-й кваліфай-раунд 15 червня 21 та 28 липня

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