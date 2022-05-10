"Швейцарська система": УЄФА оголосила про новий формат єврокубків

У вівторок, 10 травня, Виконком УЄФА прийняв новий формат єврокубків з сезону 2024/25.

Основна сітка Ліги чемпіонів буде розіграна за "швейцарською системою".

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Кількість участників турніру збільшиться з 32 до 36 команд. Ця зміна призведе до переходу від традиційного групового етапу до однієї ліги, у якій братимуть участь усі команди-учасниці. Кожному клубу відтепер буде гарантовано як мінімум 8 ігор проти 8 різних суперників (чотири гри домашні та чотири гостьові). У попередньому форматі команди проводили двоколовий груповий етап, граючи з трьома суперниками вдома та у гостях.

Вісім найкращих команд цього етапу одразу виходять до етапу навиліт. Команди, що фінішують на 9-24 місцях, змагатимуться у плейоф за потрапляння до 1/8 фіналу.

Подібний формат змагань також буде застосований у Лізі Європи та Лізі конференцій - обидва турніри також збільшаться до 36 команд.

Нагадаємо, що у суботу, 28 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2021/22. За результатами півфінальних поєдинків за трофей будуть боротися "Ліверпуль" та "Реал" Мадрид.

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