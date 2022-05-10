"Швейцарская система": УЕФА объявила о новом формате еврокубков

Во вторник, 10 мая Исполком УЕФА принял новый формат еврокубков с сезона 2024/25.

Основная сетка Лиги чемпионов будет разыграна по "швейцарской системе".

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Число участников турнира увеличится с 32 до 36 команд. Это изменение приведет к переходу от традиционного группового этапа в одну лигу, в которой будут участвовать все команды-участницы. Каждому клубу отныне будет гарантировано как минимум 8 игр против 8 разных соперников (четыре игры домашние и четыре гостевых). В предыдущем формате команды проводили двухколесный групповой этап, играя с тремя соперниками на дому и в гостях.

Восемь лучших команд этого этапа сразу выходят в этап навылет. Команды, финиширующие на 9-24 местах, будут соревноваться в плей-офф за попадание в 1/8 финала.

Подобный формат соревнований также будет применен в Лиге Европы и Лиге конференций – оба турнира также увеличатся до 36 команд.

Напомним, что в субботу, 28 мая, состоится финал Лиги чемпионов-2021/22. По результатам полуфинальных поединков за трофей будут сражаться "Ливерпуль" и "Реал" Мадрид.

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