Определились финалисты Лиги чемпионов-2021/22

В решающем сражении за трофей сразятся "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

По результатам ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 стали известны клубы, которые сыграют в финале турнира.

Обладатель трофея определится в противостоянии между командами Ливерпуль и мадридский Реал.

В полуфиналах "красные" выбили испанский "Вильярреал", а "сливочные" оставили позади "Манчестер Сити".

Финальный матч Лиги чемпионов-2021/22 состоится 28 мая в Париже (Франция).

Читайте также:

Покоритель Эмиратов: Ребров выиграл первый трофей с "Аль-Айном"

"Динамо" вырвало волевую победу над "Базелем" в благотворительном поединке

"Шахтер" получил право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23.