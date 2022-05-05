Определились финалисты Лиги чемпионов-2021/22

В решающем сражении за трофей сразятся "Ливерпуль" и мадридский "Реал".
По результатам ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 стали известны клубы, которые сыграют в финале турнира.
Обладатель трофея определится в противостоянии между командами Ливерпуль и мадридский Реал.
В полуфиналах "красные" выбили испанский "Вильярреал", а "сливочные" оставили позади "Манчестер Сити".
Финальный матч Лиги чемпионов-2021/22 состоится 28 мая в Париже (Франция).
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