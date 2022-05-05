Безумный камбек: "Реал" пробился в финал Лиги чемпионов

В среду, 4 мая, мадридский "Реал" принимал "Манчестер Сити" в ответном поединке полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

Поединок на "Сантьяге Барнабеу" завершился победой хозяев – 3:1 .

Счет матча открыл на 73-й минуте Рияд Марез.

Казалось, судьба матча уже решена, однако в компенсированное время Родриго сначала сравнял счет, а через минуту вывел "Реал" вперед.

После этого поединок перешел в экстратаймы. На 93-й минуте Рубен Диаш сделав подножку Карима Бензема. Арбирт назначил пенальти и Бензем успешно его реализовал. До конца поединка "Ман Сити" так и затруднился ответить.

По сумме двух встреч (6:5) "Реал" пробился в финал Лиги чемпионов.

В решающем поединке "сливочные" встретятся с "Ливерпулем", победившим "Вильярреал" в полуфинальной перестрелке.

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