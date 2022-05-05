Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів-2021/22

У вирішальній битві за трофей позмагаються "Ліверпуль" та мадридський "Реал".

За результатами матчів-відповідей 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 стали відомі клуби, які зіграють у фіналі турніру.

Володар трофею визначиться у протистоянні між двома англійськими командами "Ліверпуль" та мадридський "Реал".

У півфіналах "червоні" вибили іспанський "Вільярреал", а "вершкові" лишили позаду "Манчестер Сіті".

Фінальний матч Ліги чемпіонів-2021/22 відбудеться 28 травня у Парижі (Франція).

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