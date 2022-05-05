Українські військові знищили дев'ять повітряних цілей російських окупантів

Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в українському небі.
4 травня противник продовжує завдавати ракетні удари по території України. У відповідь загалом за добу знищено дев’ять повітряних цілей.
Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook.
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено два літаки російських окупантів (попередньо винищувачі Су-30 - ред.), два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 та три крилаті ракети.
"Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в українському небі.Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів завдають ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 4 травня, на Донецькому напрямку основні зусилля російських військ зосереджені на веденні наступу на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.
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