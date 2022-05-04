На Донецькому напрямку ворог зосередив зусилля на семи населених пунктах

На Донецькому напрямку ворог зосередив зусилля на семи населених пунктах

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Воєводівка, успіху не мали.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступу на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 4 травня.

Протягом дня на Лиманському напрямку, противник здійснював безуспішні спроби закріпитись у населеному пункті Олександрівка.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Воєводівка, успіху не мали.

На Попаснянському напрямку ворог намагався розширити контроль над населеним пунктом Оріхове, успіху не має.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів про три можливі сценарії наступу окупантів.

Cитуація на фронтах російсько-української війни станом на 4 травня

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