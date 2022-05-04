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"Бракує інших": аналітик пояснив, чому РФ почала використовувати ракети "Онікс" в Україні

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"Бракує інших": аналітик пояснив, чому РФ почала використовувати ракети "Онікс" в Україні

Associated Press

Останніми днями російська армія почала використовувати протикорабельні крилати ракети "Онікс" по наземних цілях. Зокрема, по об'єктах Одеської області.

На думку американського військового аналітика, це може свідчити про відсутність у Росії інших типів високоточних боєприпасів великої дальності.

Таке припущення висловив старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу США Майкл Кофман.

"Я інтерпретую це як ознаку того, що у них мало інших типів ракет великої дальності. Це дорога система для використання у другорядній ролі", – заявив Кофман.

Нагадаємо, 3 травня з окупованого Криму РФ випустила ракети "Онікс" з комплексу "Бастіон". Внаслідок ракетного удару зруйнувано житловий будинок в самій Одесі. Згодом стало відомо про загибель 15-річної дитини, ще одну неповнолітню із пораненням доставили в лікарню

Після цього у Міноборони РФ опублікувало відео нібито запуску ракет "Онікс", зазначивши, що ними знищили ангари "логістичного центру на військовому аеродромі України".

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