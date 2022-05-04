"Бракує інших": аналітик пояснив, чому РФ почала використовувати ракети "Онікс" в Україні

Останніми днями російська армія почала використовувати протикорабельні крилати ракети "Онікс" по наземних цілях. Зокрема, по об'єктах Одеської області.
На думку американського військового аналітика, це може свідчити про відсутність у Росії інших типів високоточних боєприпасів великої дальності.
Таке припущення висловив старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу США Майкл Кофман.
"Я інтерпретую це як ознаку того, що у них мало інших типів ракет великої дальності. Це дорога система для використання у другорядній ролі", – заявив Кофман.
Нагадаємо, 3 травня з окупованого Криму РФ випустила ракети "Онікс" з комплексу "Бастіон". Внаслідок ракетного удару зруйнувано житловий будинок в самій Одесі. Згодом стало відомо про загибель 15-річної дитини, ще одну неповнолітню із пораненням доставили в лікарню
Після цього у Міноборони РФ опублікувало відео нібито запуску ракет "Онікс", зазначивши, що ними знищили ангари "логістичного центру на військовому аеродромі України".
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