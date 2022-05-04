До 9 травня РФ може вдатися до провокацій чи посилення обстрілів - Міноборони

До 9 травня РФ може вдатися до провокацій чи посилення обстрілів - Міноборони

Мотузяник зазначив, що до цієї дати залишається не так багато часу, і це змушує українську сторону бути більш пильною на усіх напрямках, де є не лише бойові дії, але й відносне затишшя.

В Міністерстві оборони України очікують, що до 9 травня Російська Федерація може вдатися до провокацій чи посилення обстрілів.

Про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу в Києві.

"Стосовно 9 травня, яке буде святкувати Російська Федерація, зрозуміло, що їм треба досягти якихось результатів... Російська Федерація, якщо навіть не досягне своїх стратегічних цілей, а вона їх не досягла станом на сьогоднішні день, вона ці "перемоги" може придумати і показати по телебаченню. Це для них не є якоюсь проблемою", - наголосив Мотузяник.

Речник Міноборони зазначив, що до цієї дати залишається не так багато часу, і це змушує українську сторону бути більш пильною на усіх напрямках, де є не лише бойові дії, але й відносне затишшя.

"Тобто ми очікуємо якихось певних провокацій або оптимізації обстрілів з боку російської армії", - сказав речник.

Окремо він додав, що не володіє інформацією, чи має намір РФ проводити парад у Маріуполі на 9 травня.

"Я так само, як і ви, її чув. Ми звернемось до української розвідки і послухаємо, що вона нам про це може більш детально розказати. Російська Федерація полюбляє проводити паради. Ви пам`ятаєте, у Донецьку вони вже проводили подібні заходи – там парад полонених, або ще щось придумають", - сказав Мотузяник.

Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що захисникам України вдалося завадити намірам Росії влаштувати 9 травня парад у Києві. Вона переконана, що невдовзі російську армію очікують ще більші розчарування в Україні.

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