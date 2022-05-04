Якщо Росія нападе на Фінляндію та Швецію, країни отримають підтримку від Великої Британії - міністр оборони

Якщо Росія нападе на Фінляндію та Швецію, країни отримають підтримку від Великої Британії - міністр оборони

У разі нападу з боку Росії на Фінляндію та Швецію підтримку їм надасть Велика Британія.

Про це заявив міністр оборони країни Бен Воллес, передає Sky News.

За його словами, Лондон готовий надати підтримку Фінляндії та Швеції на якої позиції вони не знаходились би під час подання заявки на вступ до НАТО.

"Немислимо, що Велика Британія не прийшла на підтримку Фінляндії або Швеції, якщо вони будь-коли зазнають нападу. Без будь-якої великої формальної угоди ми є європейськими країнами, які поділяють ті самі цінності, які мають глибоку довгу історію", - заявив під час прес-конференції Бен Воллес.

До речі, Фінляндія має спільний з РФ 1300-кілометровий кордон. І в разі вступу країни до НАТО, Альянс буде буквально на порозі з Росією.

Нагадаємо, що до Румунії увійшли батальйон США Stryker і загін F-35 для оборони країн східного флангу НАТО.

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