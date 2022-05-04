"Я не оптиміст": Данілов заявив, що в Україні буде тривала війна

"Я не оптиміст": Данілов заявив, що в Україні буде тривала війна

Тривалість війни залежатиме від багатьох факторів.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія ніколи не мала бажання залишити Україну у спокої.

"Наша країна перебуває у війні вже 30 років", – зазначив він у інтерв'ю.

"Ми у війні знаходимося вже 30 років. У Російської Федерації ніколи – навіть коли був Єльцин (президент РФ у 1991-1999 рр. Борис Єльцин. – Ред.) – не було бажання залишати нас у спокої. Я можу зараз сказати, що навіть він – начебто демократична людина... Вони вже тоді зазіхали на Крим, уже тоді говорили: "Ну так сталося, що це не зовсім ваша територія" тощо", – сказав він.

За словами Данілова, в Україні буде тривала війна:

"Якщо говорити зараз про цю частину "гарячої" фази війни, то я не оптиміст з точки зору, що вона закінчиться у квітні або травні. Це буде тривала війна – і вона ще триватиме, на превеликий жаль, на нашій території", – додав він.

Ба більше, секретар РНБО перерахував фактори, що вплинуть на тривалість війни.

"Скільки за часом? Це дуже залежить від багатьох факторів. Насамперед від нашої армії, наших партнерів. Це треба визнавати і окремо про це говорити, тому що без допомоги партнерів нам було б вкрай складно утримати цю російську армаду, яка насунулася на нас". лютого", – додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, за яких умов можливе припинення вогню на Донбасі. За словами українського президента, для припинення вогню на територіях України потрібне бажання двох сторін.

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