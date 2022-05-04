"Я не оптимист": Данилов заявил, что в Украине будет длительная война

"Я не оптимист": Данилов заявил, что в Украине будет длительная война

Продолжительность войны будет зависеть от многих факторов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у России никогда не было желания оставить Украину в покое.

"Наша страна находится в войне уже 30 лет", – отметил он в интервью.

"Мы в войне находимся уже 30 лет. В Российской Федерации никогда – даже когда был Ельцин (президент РФ в 1991-1999 гг. Борис Ельцин. – Ред.) – не было желания оставлять нас в покое. Я могу сейчас сказать, что даже он – вроде бы демократический человек... Они уже тогда посягали на Крым, уже тогда говорили: "Ну так случилось, что это не совсем ваша территория" и т.д.", – сказал он.

По словам Данилова, в Украине будет продолжительная война:

"Если говорить сейчас об этой части "горячей" фазы войны, то я не оптимист с точки зрения, что она закончится в апреле или мае. Это будет длительная война — и она еще будет продолжаться, к большому сожалению, на нашей территории", — добавил. он.

Более того, секретарь СНБО перечислил факторы, которые повлияют на продолжительность войны.

"Сколько по времени? Это очень зависит от многих факторов. В первую очередь от нашей армии, наших партнеров. Это надо признавать и отдельно об этом говорить, потому что без помощи партнеров нам было бы крайне сложно удержать эту надвинувшуюся на нас российскую армаду". февраля", – добавил он.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, при каких условиях возможно прекращение огня в Донбассе. По словам украинского президента, для прекращения огня на территориях Украины нужно желание двух сторон.

Читайте также: