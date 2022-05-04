Молдова змінила правила перетину кордону для біженців з України

Українські біженці, які в'їхали на територію Молдови на підставі документа, що засвідчує особу, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ. Умови спрощеного перетину державного кордону можна застосувати лише один раз.

Громадяни України, які в'їхали на територію Молдови на підставі документа, що засвідчує особу, у тому числі зі строком дії, що залишився, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ. Таке рішення ухвалила на засіданні 4 травня Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови.

Про це повідомляє NewsMaker.

Зазначається, що ці умови спрощеного перетину державного кордону можна застосувати лише один раз.

Комісія з НС також скоригувала заходи захисту дітей із груп ризику та дітей, розлучених з батьками. Особи, відповідальні за прийом неповнолітніх з України, проводитимуть оцінку кожного випадку на підставі документа, затвердженого наказом міністра праці та соціального захисту.

Тим часом уряд Німеччини прирівняв українців у питаннях соціального захисту до людей, які мають постійний дозвіл на проживання у Німеччині, або тих осіб, які отримали політичний притулок у країні. Щоб отримати такий дозвіл, не потрібно чекати багато місяців на розгляд заяви на притулок, українці отримують його автоматично, після декількох тижнів перебування в Німеччині. Дозвіл на проживання українцям надають терміном на рік чи два, в разі ухвалення відповідного рішення на рівні ЄС, захист буде подовжено загалом до 3 років.

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