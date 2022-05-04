В результаті обстрілу драмтеатра в Маріуполі загинули близько 600 людей - Associated Press

В результаті обстрілу драмтеатра в Маріуполі загинули близько 600 людей - Associated Press

У Драмтеатрі в Маріуполі після бомбардування могли загинути близько 600 людей.

Свідки заявили, що загинули жителі Маріуполя, які перебували поруч з будівлею закладу та багато з тих, хто перебував у середині приміщення.

Про це йдеться у розслідуванні Associated Press.

Розслідування журналістів базується на свідченнях 23 людей, які вижили під час бомбардування. Також є розповіді рятувальників та тих, хто раніше переховувався у театрі. Також журналісти використовували плани приміщень театру, фото та відео, зроблені всередині.

Свідки заявили, що на момент удару біля будівлі театру на "польовій кухні" перебували близько сотні людей, усі вони загинули. Також в середині будівлі було багато людей - приміщення було переповнено - в середньому одна людина на 3 квадратні метри площі.

Очевидці говорять, що не бачили, щоб з будівлі вибралися понад 200 людей. Ті, хто вижив, вибиралися через головний вхід, або бічний, оскільки інші виходи були зруйновані.

Також Associated Press спростовує заяви Росії, що удар по театру завдали ЗСУ, а також те, що будівля театру слугувала військовою базою. Жоден зі свідків не бачив українських військових всередині будівлі.

Нагадаємо, що окупанти держави-терористки Росії примушують місцевих мешканців Маріуполя розбирати завали Драматичного театру, на який загарбники у березні скинули бомби. Росіяни вдалися до примусу, аби люди брали участь розборі завалів будівлі. Роботу цивільних контролюють військові армії Російської Федерації.

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