Молдова готує "план Б" на випадок втягнення у війну Росії проти України

Молдова готує "план Б" на випадок втягнення у війну Росії проти України

Президент Молдови Майя Санду заявила, що країна готує плани на випадок надзвичайних ситуацій для "песимістичних" сценаріїв через побоювання, що вона може бути втягнута у війну в сусідній Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

Виступаючи на прес-конференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, Санду сказала, що Молдова не бачить "безпосередньої" загрози переростання заворушень від війни в Україні, незважаючи на "провокації" проросійських сепаратистів у регіоні, що відколовся - невизнаному Придністров'ї.

Санду та її уряд звинуватили в інцидентах "провоєнні" сепаратистські фракції і засудили минулого місяця коментарі російського генерала про те, що Росія має на меті захопити українську територію, щоб зв’язатися з сепаратистами в Молдові. Україна звинуватила Росію в спробі втягнути Молдову у війну. Кремль висловив "занепокоєння" ситуацією у Придністров'ї.

"Ми не бачимо неминучої загрози найближчим часом, але, звісно, ​​у нас є плани на випадок непередбачених ситуацій для таких сценаріїв, які є менш оптимістичними або песимістичними", - сказала Санду.

Вона ще раз назвала заворушення "провокаціями" з боку сепаратистів і сказала, що поліція Молдови робить все, що може, щоб забезпечити стабільність.

Нагадаємо, російські війська, які зараз перебувають у Придністровському регіоні Молдови, приведені в повну бойову готовність. Можливі всі сценарії, і Україна до них готується.

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