Лавров заявив, що Молдову нібито "затягують в НАТО"

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що Молдову намагаються "затягнути в НАТО".

За його словами, це ніяк не сприятиме безпеці самої країни.

Про це пише російське пропагандистське видання Интерфакс.

"Вони мають турбуватися про своє майбутнє, тому що їх затягують у НАТО. І я не думаю, що це додало би Молдові безпеки", - сказав Лавров.

Слід зазначити, що Така заява Лаврова пролунала на тлі провокацій у Придністров’ї, які влаштовує сама Росія, щоб звинуватити Україну в нападі на самопроголошену республіку.

Нагадаємо, 26 квітня Арестович заявив, що через провокації Росії у невизнаному Придністров’ї у Молдови можуть бути великі неприємності. Тож державі варто звернутися по допомогу до Румунії та України. А Україна, за словами радника голови ОП, "впорається з тим", щоб взяти під контроль Тирасполь. Своєю чергою влада Молдови заявила, що має намір врегулювати проблему Придністров'я лише політичним і мирним шляхом. Окрім цього, президентка Молдови Мая Санду повідомила, що країна не має боєздатної армії.

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