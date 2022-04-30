Евакуація мешканців Луганщини триває: звідки можна виїхати 30 квітня

Сьогодні, 30 квітня, попри закриті гуманітарні коридори, буде чергова спроба евакуації людей з шести населених пунктів Луганщини.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай вчергове звернувся до мешканців Луганської області з проханням евакуюватися з регіону.

На 30 квітня визначено шість населених пунктів для евакуації – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Гірське, Привілля.

Сергій Гайдай вкотре наголосив, що евакуація безкоштовна.

​​"Кожен в безпечних містах матиме безкоштовне житло, їжу, одежу та медичну допомогу. Допомагайте нам поширювати інформацію, передавайте адреси місць збору тим, в кого немає мобільного зв‘язку", - зазначив він.

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів 30 квітня:

Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15;

Привілля: центральна площа;

Сєвєродонецьк: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне: Палац культури «Південний», вул. Чехова, 11;

Гірське: Будинок культури Україна. Гагаріна 13а;

Попасна: вул. Миру 155 і 142.

Також на Луганщину буде направлений гуманітарний вантаж.

Щодо евакуації з Кремінної, то Гайдай закликав не намагатися вирватися самостійно, а чекати на поліпшення ситуації.

Він також повідомив, що 30 квітня із Покровська вирушить евакуаційний потяг.

Для евакуації жителів Луганщини і Донеччини о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний безкоштовний поїзд 234/233 Покровськ – Чоп.

Нагадаємо, росіяни розстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній.

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