Эвакуация жителей Луганщины продолжается: откуда можно уехать 30 апреля

Сегодня, 30 апреля, несмотря на закрытые гуманитарные коридоры, предстоит очередная попытка эвакуации людей из шести населенных пунктов Луганщины.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в очередной раз обратился к жителям Луганской области с просьбой эвакуироваться из региона.

На 30 апреля определены шесть населенных пунктов для эвакуации – Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасна, Горное, Прывилля.

Сергей Гайдай в очередной раз подчеркнул, что эвакуация бесплатная.

"Каждый в безопасных городах будет иметь бесплатное жилье, еду, одежду и медицинскую помощь. Помогайте нам распространять информацию, передавайте адреса мест сбора тем, у кого нет мобильной связи", — отметил он.

Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы 30 апреля:

Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, у дома 15;

Прывилля: центральная площадь;

Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11;

Горное: Дом культуры Украины. Гагарина 13а;

Попасная: ул. Мира 155 и 142.

Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.

Что касается эвакуации из Кременной, то Гайдай призвал не пытаться вырваться самостоятельно, а ждать улучшения ситуации.

Он также сообщил, что 30 апреля из Покровска отправится эвакуационный поезд.

Для эвакуации жителей Луганщины и Донбасса в 16:30 на станцию ​​в Покровске будет подан эвакуационный бесплатный поезд 234/233 Покровск – Чоп.

Напомним, россияне расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной.

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