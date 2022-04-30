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Эвакуация жителей Луганщины продолжается: откуда можно уехать 30 апреля

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Эвакуация жителей Луганщины продолжается: откуда можно уехать 30 апреля

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Сегодня, 30 апреля, несмотря на закрытые гуманитарные коридоры, предстоит очередная попытка эвакуации людей из шести населенных пунктов Луганщины.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в очередной раз обратился к жителям Луганской области с просьбой эвакуироваться из региона.

На 30 апреля определены шесть населенных пунктов для эвакуации – Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасна, Горное, Прывилля.

Сергей Гайдай в очередной раз подчеркнул, что эвакуация бесплатная.

"Каждый в безопасных городах будет иметь бесплатное жилье, еду, одежду и медицинскую помощь. Помогайте нам распространять информацию, передавайте адреса мест сбора тем, у кого нет мобильной связи", — отметил он.

Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы 30 апреля:

  • Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, у дома 15;
  • Прывилля: центральная площадь;
  • Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
  • Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11;
  • Горное: Дом культуры Украины. Гагарина 13а;
  • Попасная: ул. Мира 155 и 142.

Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.

Что касается эвакуации из Кременной, то Гайдай призвал не пытаться вырваться самостоятельно, а ждать улучшения ситуации.

Он также сообщил, что 30 апреля из Покровска отправится эвакуационный поезд.

Для эвакуации жителей Луганщины и Донбасса в 16:30 на станцию ​​в Покровске будет подан эвакуационный бесплатный поезд 234/233 Покровск – Чоп.

Напомним, россияне расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной.

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