Росіяни розстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній

Росіяни розстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній

Російська армія у п'ятницю, 29 квітня, обстріляла два евакуаційні автобуси в Попасній Луганської області.

Напередодні у місті, яке намагаються захопити терористи РФ, здійснювали евакуацію мирних мешканців. Спочатку вдалося вивезти 31 людину. Втім, охочих було значно більше. Відтак до Попасної відправили ще два автобуси.

Про це 30 квітня повідомив керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов.

Втім, транспорт потрапив під осїбстріл російських військових. Наразі з водіями автобусів втрачено зв'язок.

"Відомо, що вони (автобуси - Ред.) дісталися населеного пункту, але потрапили під обстріл ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Автобуси розстріляні. Зв’язку із людьми, які перебували у транспортному засобі й організовували евакуацію, немає", - наголосив Ханатов.

За його словами, армія країни-агресорки щодня невпинного обстрілює місто, гинуть люди і руйнуються будівлі. В центрі міста тривають бої. "Туди немає доступу. Неможливо дістатися центру, аби евакуювати людей та доправити гуманітарну допомогу", - розповів керівник міської військово-цивільної адміністрації.

Як повідомлялося, під Попасною російські окупанти обстріляли автомобіль із волонтерами. У транспортному засобі перебували два місцевих жителя та вінничанин. Обійшлося без жертв.

Читайте також: