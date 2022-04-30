В Україні зростуть ціни на пальне: скільки коштуватиме

В Україні зростуть ціни на пальне: скільки коштуватиме

На АЗС збільшиться максимальна торгова націнка на дизпаливо і бензин.

Кабінет міністрів України підвищив торговельну надбавку на дизпаливо та бензини на 40%.

Рішення Кабміну направлене на запобігання дефіциту на автозаправних станціях.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Надбавку для дизельного палива підвищили з 5 до 7 грн з урахуванням ПДВ (на 40%) та для бензинів автомобільних з 4,55 до 6,50 грн з урахуванням ПДВ (на 42,8%).

За останніми розрахунками Мінекономіки на 22 квітня, середня ціна літра дизпалива становить 33,66 грн, а бензинів – 29,55 грн.

Таким чином, з урахуванням максимальної націнки гранична вартість дизпалива не має перевищувати 40,66 грн/л, бензинів – 36,05 грн.

​​"Водночас, Кабінет Міністрів України продовжив термін дії порядку застосування граничного рівня торговельної надбавки (націнки) на продовольчі товари, що істотну соціальну значущість, на весь період воєнного стану та на три місяці після його припинення чи скасування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський розповів, коли зникне дефіцит пального.

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