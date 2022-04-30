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"Братський народ прийшов з миром": у Житомирі викрили колаборанта

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"Братський народ прийшов з миром": у Житомирі викрили колаборанта

УНІАН

У Житомирі викрили колаборанта, який виправдовував збройну агресію Росії. 

Під час занять спортом у фітнес-клубі житомирянин на публіку виправдовував дії збройних сил держави-терористки.

Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

Чоловік у спортивному залі переконував присутніх у тому, що росіяни - "братський народ, який прийшов з миром, щоб змінити діючу владу на лояльну до РФ, за якої українцям буде краще".

Прокуратура повідомила місцевому мешканцеві про підозру у публічному запереченні збройної агресії проти України, публічних закликах до підтримки рішень і дій держави-агресорки.

Наразі триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, у Київській області затримали колаборанта, який активно допомагав російським окупантамУ селі Демидів зрадник відбирав їжу, одяг та інші речі у місцевих жителів та віддавав усе російським загарбникам. 

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