"Братський народ прийшов з миром": у Житомирі викрили колаборанта

У Житомирі викрили колаборанта, який виправдовував збройну агресію Росії.

Під час занять спортом у фітнес-клубі житомирянин на публіку виправдовував дії збройних сил держави-терористки.

Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

Чоловік у спортивному залі переконував присутніх у тому, що росіяни - "братський народ, який прийшов з миром, щоб змінити діючу владу на лояльну до РФ, за якої українцям буде краще".

Прокуратура повідомила місцевому мешканцеві про підозру у публічному запереченні збройної агресії проти України, публічних закликах до підтримки рішень і дій держави-агресорки.

Наразі триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, у Київській області затримали колаборанта, який активно допомагав російським окупантам. У селі Демидів зрадник відбирав їжу, одяг та інші речі у місцевих жителів та віддавав усе російським загарбникам.

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