"Братский народ пришел с миром": в Житомире разоблачили коллаборанта

В Житомире разоблачили коллаборанта, оправдывающего вооруженную агрессию России.
На занятиях спортом в фитнес-клубе житомирянин на публику оправдывал действия вооруженных сил государства-террористки.
Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
Мужчина в спортивном зале убеждал присутствующих в том, что россияне — "братский народ, который пришел с миром, чтобы сменить действующую власть на лояльную РФ, при которой украинцам будет лучше".
Прокуратура сообщила местному жителю о подозрении в публичном отрицании вооруженной агрессии против Украины, публичных призывах к поддержке решений и действиям государства-агрессоры.
В настоящее время идет досудебное расследование.
Как сообщалось, в Киевской области задержан коллаборант, который активно помогал российским оккупантам. В селе Демидов предатель отбирал еду, одежду и другие вещи у местных жителей и отдавал все русским захватчикам.
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