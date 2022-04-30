"Братский народ пришел с миром": в Житомире разоблачили коллаборанта

В Житомире разоблачили коллаборанта, оправдывающего вооруженную агрессию России.

На занятиях спортом в фитнес-клубе житомирянин на публику оправдывал действия вооруженных сил государства-террористки.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

Мужчина в спортивном зале убеждал присутствующих в том, что россияне — "братский народ, который пришел с миром, чтобы сменить действующую власть на лояльную РФ, при которой украинцам будет лучше".

Прокуратура сообщила местному жителю о подозрении в публичном отрицании вооруженной агрессии против Украины, публичных призывах к поддержке решений и действиям государства-агрессоры.

В настоящее время идет досудебное расследование.

Как сообщалось, в Киевской области задержан коллаборант, который активно помогал российским оккупантам. В селе Демидов предатель отбирал еду, одежду и другие вещи у местных жителей и отдавал все русским захватчикам.

Читайте также: