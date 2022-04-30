Росія задіяла внутрішні доларові резерви, щоб уникнути дефолту 

Росія задіяла свої внутрішні доларові резерви, щоб здійснити виплати за двома випусками зовнішніх облігацій та уникнути суверенного дефолту.

США дозволили транзакцію.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело в американському Мінфіні.

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США домагаються того, щоб РФ задіяла свої внутрішні резерви, що зменшуватиме її здатність фінансувати вторгнення в Україну.

За словами джерела, Росія використала для здійснення платежу банк Дом.РФ, який не потрапив під санкції. Він направив платіж банку-кореспонденту Bank of New York Mellon Corp., який направив платіж до Citigroup.

Співрозмовник агентства зазначив, що Citigroup навряд чи обробить платіж, доки не отримає дозвіл від регулюючих органів США та Великобританії. Поки що процес виплати власникам російських євробондів не завершено.

Раніше стало відомо, що Росія звернулася до Бразилії з проханням про підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та групі провідних економік G20. Це допоможе їй протистояти санкціям через вторгнення в Україну.

Бюджетна криза та початок неофіційного дефолту

Нагадаємо, міжнародна рейтингова агенція S&P понизила кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті до рівня SD, що означає “вибірковий дефолт”. Кредитний рейтинг у рублях залишився на рівні CC – дефолт ще не настав, але очікується, що він стане практично неминучим.

Агенція знизила рейтинг РФ в іноземній валюті після того, як російське Міністерство фінансів вперше від початку війни проти України та запровадження нових санкцій не змогло розплатитися по євробондах у доларах та перерахувало ці виплати в рублях.

Росія вже пережила дефолт 1998 року, тоді це спровокувало девальвацію рубля та різке зростання цін.

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