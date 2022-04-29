Чим корисна програма ленд-ліз США: Зеленський пояснив

Президент подякував США за аналог знаменитої програми ленд-лізу, яка допоможе Україні та всьому вільному світу подолати російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам, президенту Байдену і Конгресу за аналог знаменитої програми ленд-лізу, яка дуже допоможе боротьбі проти Росії, проти російських загарбників, яка дуже допомогла проти нацистів у часи Другої світової війни.

Про це глава держави розповів у відеозверненні 29 квітня.

"Впевнений, зараз ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну проти нас на нашій землі", - зазначив він.

За словами президента, ленд-ліз та інші програми підтримки України – це конкретний доказ того, що свобода й нині вміє захищатися від тиранії.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 65-го дня війни

Нагадаємо, що США допомагають Україні від самого початку російського вторгнення, надаючи техніку, озброєння та продукцію подвійного призначення. Зокрема, американський Сенат вже схвалив програму ленд-ліз. Що це таке - у нашому матеріалі.

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