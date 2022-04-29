Чем полезна программа ленд-лиз США: Зеленский объяснил

Президент поблагодарил США за аналог знаменитой программы ленд-лиза, которая поможет Украине и всему свободному миру преодолеть российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты, президента Байдена и Конгресс за аналог знаменитой программы ленд-лиза, которая очень поможет борьбе против России, против российских захватчиков, которая очень помогла против нацистов во времена Второй мировой войны.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении 29 апреля.

"Уверен, сейчас ленд-лиз поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, развязавших войну против нас на нашей земле", — отметил он.

По словам президента, ленд-лиз и другие программы поддержки Украины – это конкретное доказательство того, что свобода и сейчас умеет защищаться от тирании.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 65-го дня войны

Напомним, что США помогают Украине с самого начала российского вторжения, предоставляя технику, вооружение и продукцию двойного назначения. В частности, американский Сенат уже одобрил программу ленд-лиз. Что это такое – в нашем материале.

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