Зранку 30 квітня російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область, а саме околиці Великої Костромки у Криворізькому районі та одне з сіл Синельниківського району, що межує із Запорізькою та з Донецькою областями.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

У першому випадку загарбники поцілили по полям, ніхто з людей не постраждав. У другому - інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.

"Наразі в регіоні ситуація контрольована, немає жодного окупанта. Нехай день буде мирним", - написав Лукашук.

Нагадаємо, у Кривому Розі на 5-му Зарічному мікрорайоні 42-річний чоловік вбив та розчленував жінку, з якою випивав у себе вдома. Її руку комунальники випадково знайшли у сміттєвому контейнері.

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