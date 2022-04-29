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Віз снаряд на мопеді: на Дніпропетровщині через дурість загинув чоловік

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Віз снаряд на мопеді: на Дніпропетровщині через дурість загинув чоловік

Фото ілюстративне / Getty Images

У Криворізькому районі Дніпропетровської області через дурість загинув 59-річний чоловік. Він намагався перевезти снаряд "Торнадо-С" на мопеді, коли той здетонував.

Про це 29 квітня повідомили в ДСНС під час брифінгу.

Відомо, що чоловік знайшов снаряд біля села Мала Костромка. Під час руху польовою дорогою він здетонував. Місцевий мешканець загинув на місці.

"Це вже п'ятий випадок в області, коли люди підриваються, взявши в руки касетні боєприпаси", - зазначила головний фахівець ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань. 

Нагадаємо, зранку 29 квітня російські окупанти з "Градів" обстріляли Дніпропетровську область. Постраждали Велика Костромка та Мар'янське Криворізького району, а також одне з сіл у Великомихайлівській територіальній громаді.

Пізніше з'явилися фото наслідків ранкового обстрілу Дніпропетровщини. Руйнувань зазнали житловий сектор і господарчі будівлі. 

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